VİOP güne yüzde 0,1 düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 azalışla 8.869,00 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 altında 8.869,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,9 altında 8.877,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 8.864,25 puana indi.

Küresel piyasalarda karışık seyir

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün zayıf gelen ABD verilerinin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırmasının ardından karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair öngörülerin artmasıyla Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi'nin, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalışla 103'e düşerek beklentilerin altında kaldığını hatırlatan analistler, endeksin bu gerilemeyle son 5 ayın en düşük seviyesine indiğini söyledi.

8.800 ve 8.700 puan destek konumunda

Öte yandan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk ekonomisi için mayısta bu yıla ilişkin açıkladığı yüzde 2,5'lik büyüme tahminini yüzde 3,5'e yükseltti. EBRD'nin Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Banka'nın Türkiye dahil faaliyet gösterdiği bölgelerde bu yıl büyümenin ortalama yüzde 2,4'e düşeceği öngörüldü.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Gfk tüketici güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.