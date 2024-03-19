VİOP günü düşüşle açtı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 9.687,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,2 altında 9.670,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 9.684,00 puana çıktı.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek, 9.800 ve 9.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.