VİOP günü düşüşle açtı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 artışla azalışla 9.687,25 puandan başladı.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 9.687,25 seviyesinden işlem gördü.
Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,2 altında 9.670,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 9.684,00 puana çıktı.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek, 9.800 ve 9.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.