VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 5.976,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,4 altında 5.982,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senato'sunda yaptığı açıklamalarında şahin tonun öne çıkmasıyla satış ağırlıklı bir seyir izlediğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Powell'ın açıklamalarının ardından Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 74'e yükselirken, nihai faiz oranının yüzde 6'ya kadar çıkabileceğine yönelik fiyatlamalar da güç kazandı.

Powell'ın bugün de Temsilciler Meclisi'nde yapacağı açıklamalarla birlikte ülkede ADP özel sektör istihdamı ve açık iş sayısı verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydeden analistler, piyasalardaki oynaklığın devam edebileceğini söyledi.

Fiyatlamalar tekrar şekillenebilir

Analistler, cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin önemine dikkati çekerek, ocak ayındaki sürpriz artışın ardından şubat verilerinin iş gücü piyasasındaki resmi daha net ortaya koyabileceğini ve para piyasalarındaki fiyatlamaların tekrar şekillenebileceğini dile getirdi.

Bugün, ayrıca Avro Bölgesi'nde büyüme ve Fed'in Bej kitap raporunun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan 6.000 ve 6.100 seviyelerinin direnç, 5.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.