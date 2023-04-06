VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 5.502,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,6 altında 5.506,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 5.500,50 puana geriledi.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının yavaşladığına ilişkin işaretlerin, ülke ekonomisinin resesyona girebileceği endişesini güçlendirmesiyle küresel pay piyasalarında yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.600 ve 5.670 seviyelerinin direnç, 5.450 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.