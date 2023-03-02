VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 6.029,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,9 üzerinde 6.014,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının sürdüğünü kaydederek, tahvil piyasalarındaki satış eğiliminin de risk algısını artırmaya devam ettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 6.080 ve 6.200 seviyelerinin direnç, 6.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.