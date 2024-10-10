VİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,1 yükselişle başladı (10 Ekim 2024)

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 yükselişle 10.409,25 puandan başladı.

Yüksek faiz döneminin nasıl sonlanacağı merak konusu

Küresel piyasalarda pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı endişesi varlığını koruyor.

Yurt içi gündemi: İşsizlik oranı, sanayi üretimi, para istatistikleri

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, sanayi üretimi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.