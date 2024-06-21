VİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,19 yükselişle başladı

Dün alıcılı seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,5 üstünde, 11.830,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,2 artışla 11.850,50 puana çıktı.

Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve ABD'de dün açıklanan veriler sonrasında karışık seyir izlendiğini belirtti.

Fed'in yüzde 2 hedefine dönmesi zaman alacak

Öte yandan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine dönmesinin bir ila iki yıl sürebileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.600 ve 11.700 puanın destek, 11.900 ve 12.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.