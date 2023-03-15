VİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,3 düşüşle 5.765,00 puandan başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 altında 5.765,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3 altında 5.783,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 5.753,50 puana indi.

Analistler, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini bildirdi.

ABD'de dünkü enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik fiyatlamaların güç kazandığını belirten analistler, buna karşın bankanın adımlarının enflasyon üzerindeki etkilerinin görülmesinin pozitif algılandığını dile getirdi.

Risk algısı azalıyor

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 25'er baz puan faiz artışına giderek şahin politikaları sonlandıracağının öngörüldüğünü ifade ederek, Fed'in orta ölçekli bankalar için daha sıkı denetim gerçekleştirebileceği ve bankaların yeni bir stres testine tabi tutulabileceği haberlerinin risk algısını azalttığını kaydetti.

Bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan 5.700 ve 5.600 seviyelerinin destek, 5.800 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.