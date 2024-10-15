VİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,5 yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,5 yükselişle 9.868,00 puandan başladı.

Küresel piyasalarda pozitif seyir söz konusu. ABD'de enflasyonun hedeflenen seviyeye ineceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ederken, ülkede hafta boyunca açıklanacak verilerin ve şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Yurt içinde ana gündem maddesi: Bütçe dengesi

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10,000 ve 10.100 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.