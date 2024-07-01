VİOP'ta endeks kontratı haftaya 0,1 puan yükselişle başladı

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,7 altında 12.428,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüş eğilimini sürdürerek 12.421,00 puana indi.

Bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.400 ve 12.300 puanın destek, 12.500 ve 12.600 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.