VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 5.592,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,5 altında 5.552,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarının bankacılık sistemine ilişkin devam eden endişeler ve yeniden gündeme gelen resesyon korkusuyla karışık bir seyir izlediğini söyledi.

Bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası endeksi ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.600 ve 5.750 seviyelerinin direnç, 5.550 ve 5.500 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.