VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 10.059,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 10.048,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yükselişini sürdürerek 10.070,25 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, geçen hafta Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasıyla artan risk iştahının yerini temkinli bir seyre bıraktığını belirterek, bu hafta ABD'de ve yurt içinde büyüme verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, cuma günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini belirterek, "FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.