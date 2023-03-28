VİOP'ta güne pozitif başlangıç

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 5.498,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,1 altında 5.493,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'nin bankacılık sistemine ilişkin endişelerin azalmasına karşın yatırımcıların tedbiri elden bırakmadığını söyledi.

Ülkede enflasyonun güçlü seyrine karşın bankacılık krizinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sene sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapılacağının fiyatlandığını kaydeden analistler, Fed ve piyasaların aynı beklentileri paylaşmaması nedeniyle açıklanacak makroekonomik verilerin öneminin arttığını ifade etti.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de konut fiyat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 5.450 ve 5.400 seviyelerinin destek, 5.550 ve 5.600 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.