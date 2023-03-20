VİOP'ta yeni haftaya negatif başlangıç

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında 5.660,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,7 altında 5.681,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 5.660,00 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, bankacılık sektöründeki sıkıntıların devam edebileceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyrin öne çıktığını belirterek, konuyla ilgili gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak para politikası kararlarının yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizinde hafta sonu yoğun mesai yaşanırken, İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in, kriz yaşayan Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangına (3,3 milyar dolar) satın alacağı duyuruldu.

Öte yandan, Fed ve 5 büyük merkez bankasından yapılan ortak açıklamada, var olan ABD doları swap hattı düzenlemeleri aracılığıyla likiditeyi artırmak için koordineli bir adım atıldığı duyuruldu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise belirsizlikler devam ederken, Fed'in yüzde 40 ihtimalle faiz artırmayacağı, yüzde 60 ihtimalle de 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor.

Analistler, bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verileriyle birlikte bankacılık krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan 5.600 ve 5.500 seviyelerinin destek, 5.700 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.