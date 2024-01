Yabancı girişi yılın ikinci yarısında hızlanacak

Takip Et

Birol BOZKURT

Son yıllarda sermaye piyasalarında hareketli bir dönem yaşanıyor. Yatırımcıların yoğun bir ilgi gösterdiği hisse senedi piyasasında, 8 milyonu aşkın yatırımcı işlem yapıyor.

Bu durum aracı kurumların ve bu alanda yatırım yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Bu alandaki son büyük yatırıma Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya imza attı. 2023’ün sonlarına doğru Sanko Yatırım Menkul Değerler’in satın alım işlemi tamamlandı. Şirketin adı ise Bulls Yatırım Menkul Değerler olarak değişti.

Biz de bu yeni süreci ve sermaye piyasalarındaki son gelişmeleri Bulls Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü olarak göreve başlayan Kerim Dumanlı ile konuştuk. 2024’te hızlı bir büyüme süreci planladıklarını söyleyen Dumanlı, “Her şeyden evvel biz, geniş yetkili bir aracı kurum satın aldık. Geniş yetkili aracı kurum demek, esasında sermaye piyasalarının her kolunda faaliyet gösterebilecek yetkinliğe ve izne sahip kurum demektir.

Geniş yetkili bir şirketi satın almış olmamızın sebebi, biz bu işlerin hepsini eğer aktif değilse şirketin içinde aktif hale getirmek istiyoruz. Eğer aktifse de olan halinden çok daha büyük bir hale getirmek istiyoruz” dedi. Türkiye’de sermaye piyasalarının çok büyük bir potansiyeli olduğuna dikkat çeken Kerim Dumanlı, “Ekonomide atılan normalleşme adımlarının da etkisiyle yabancı yatırımcının ilgisi yeniden Türkiye’ye yönelmeye başladı. Bu ilginin yılın ikinci yarısında hızlanacağını düşünüyorum.

Faiz artışı döngüsünün artık sonuna geliyoruz. Ekonomi yönetimindeki tüm isimler bu durumu kominike ediyor. Bu döngü bittikten bir sonraki adımda, enflasyonun zirve yapacağı ayları da göreceğiz. O zirve yaptığı aylardan sonra da faiz artış temposunun durduğu, muhtemelen faizin sabit tutulduğu bir dönem olacak. Ondan sonra da faiz indirimleri döngüsüne tekrar giriyor olacağız. Bu süreçlerin tamamı, 31 Mart sonrasında 2024’ün içinde gerçekleşecek diye öngörüyorum” ifadelerini kullandı.

“Yabancının gelişi için tek kıstas faiz değil”

Şuanda var olan faiz seviyesinin yabancı yatırımcının dönüşü için yeterli olduğunu söyleyen Dumanlı, “Tek kıstas faizin seviyesi değil. Tahvil faizleri ve mevduat faizleri de burada önemli bir etken. Biz Merkez Bankası’ndan 2,5 puanlık bir artırım daha bekliyoruz. Son günlerde mevduat faizlerinde bir miktar gevşeme olduğunu görüyoruz.

Borsa İstanbul’da ise 250 dolar seviyesi güçlü bir destek olarak çalıştı. Bu sayede de toparlandık. Mevduat tarafında bence artık gidecek çok bir yer kalmadı. 2024’te borsanın çok hızlı bir şekilde 300 dolar seviyesini zorlayacağını düşünüyorum ilk hedef olarak. Tabi dolar kurunu da kestirmek kolay değil, 30’un üzerine doğru bir eğilimi var” diye konuştu.

“Borsada 8 bin 100’ün aşılması önemli”

2024 yılı için borsada 9 bin puanların aşılmasını beklediğini söyleyen Bulls Yatırım Genel Müdürü Kerim Dumanlı, “Öncelikle kırmamız gereken 8 bin 100 seviyesi var.

Onu kırdıktan sonra da kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu artırmasını bekliyorum. Son olarak geçtiğimiz Cuma günü Moody’s not görünümünü pozitife çevirdi. Bunun olası not artırımının bir işareti olarak görebiliriz. Borsa İstanbul 12 Ocak cuma tarihi bir gün geçirdi. Borsadaki net alımın yüzde 90’ını tek başına Bank of America yaptı ve 6.3 milyar liralık net alımla rekor kırdı.

Gece saatlerinde gelecek olan Moodys Turkiye görünüm artışı öncesi epey olumlu bir önden fiyatlama oldu. Bu kararın ve ilerleyen dönemdeki diğer derecelendirme kuruluşlarının kararlarının/yukarı yönlü revizyonlarının 2024 yılı boyunca devam edeceği ve Borsa İstanbul a yabancı yatırımcıyı çekeceği konusunda oldukça inançlıyız” dedi.

“2024’ün yıldızı bankacılık sektörü olabilir”

Ekonomide atılan normalleşme adımları önceki dönemlerde geri planda kalan bankacılık sektörünün yeniden ön plana çıkmasına yönelik beklentilere katıldığını söyleyen Kerim Dumanlı, “En az bankacılık kadar önemli gördüğüm bir diğer sektör de sigortacılık. Çok büyük kârlar yazılacağını düşünüyorum.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de defaten söylediği, akılda tutulmasını istediği gibi yılın ilk yarısı yavaş bir yıl olacak. Belli bir daralma öngördüklerinin altını hep çiziyor. O yavaşlamayı daha az hissedecek sektörler arasına da bankacılık ve sigortacılık ile birlikte gıda perakendecilerini ve ihracatçı firmaları da ekleyebiliriz.

“Şirketler için halka arz süreci zorlaştı”

Bulls Yatırım olarak en güçlü kaslarından birisinin halka arzlara aracılık etmek olacağını söyleyen Kerim Dumanlı, “Halka arzlara ilginin 2024 yılında sürmesini bekliyorum. Ancak şirketler için farklı bir durum söz konusu. Halka arz, iki ana onay sürecinden geçen bir durum.

İlk olarak şirketler, SPK’ya esas sözleşme değişikliği yani Kayıtlı Sermaye Sistemi (KSS) başvurusunda bulunuyor. Bunun onayı alındıktan sonra ikinci adım olan izahname süreci başlıyor. İzahname hazırlanıyor ve onay alındıktan sonra söz konusu şirket için gong çalıyor.

Bahsettiğimiz bu ilk sürece, yani KSS başvuru sürecine giren şirketler 29 Aralık 2023’te çıkan SPK bülteninde bir sürpriz yaşadılar. 2023 yılının halka arz yeterlilik rakamları, aktif büyüklük ve özellikle ciro kapsamındaki rakamlar bir önceki yıla göre yaklaşık üç kat arttı. Burada ana kriter olan konular biranda bu kadar yukarı çekilince elenen epey bir şirket olacak. 2024’e girerken SPK onayını bekleyen yaklaşık 50-55 dosya vardı. KSS başvuru dosyalarını da dahil ettiğimizde ortalama 80-100 arasında şirket dosyası mevcuttu. O dosyalardan tabi birinci adımda olanlardan elenenler olacaktır.