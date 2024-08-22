Yabancı yatırımcılar borsada dört haftadır satış tarafında
Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da satış tarafında yer almaya devam ediyor. Yabancı yatırımcılar geçen hafta 300 milyon dolarlık hisse senedi satarken, dört haftadır satışlarını sürdürüyor.
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Merkez Bankası, 16 Ağustos haftasına dair piyasa verilerini açıkladı. Buna göre yabancı yatırımcılar 16 Ağustos haftasında 297,6 milyon dolarlık hisse sattı.
Yabancılar 9 Ağustos haftasında 323,5 milyon, 26 Temmuz haftasında 128,5, 2 Ağustos haftasında da 169,2 milyon dolarlık hisse satışı yapmıştı.
Buna göre yabancı yatırımcılar dört haftadır satış tarafında yer aldı.
Yabancıların hisse senedi stokları piyasa değeri 36,1 milyar dolardan 35,8 milyar dolara geriledi.