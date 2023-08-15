Yabancının dönmesiyle borsa rekor üstüne rekor kırıyor

Birol BOZKURT

Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcı son 11 yılın en uzun alım serisine imza attı. Yabancılar 2012'den bu yana ilk kez üst üste 9 hafta alış tarafında yer alırken, bu dönemde toplam alış 1,93 milyar dolara ulaştı. Yabancıların geri dönmeye başlamasıyla Borsa İstanbul’da rekor serisine kesintisiz devam ediyor. Yılbaşından bu yana yüzde 42’ye yakın yükselen endeksin, seçimlerden sonraki artışı yüzde 70’i geçti.

Borsa TL bazında rekor kırarken dolar bazında yılbaşında yakaladığı 304 dolar seviyesine ise hâlâ ulaşamadı. Dün 7 bin 868 ile rekor seviyeyi gören borsa dolar bazında şu sıralar 290 dolar civarında bulunuyor. Uzmanlar yükselişin devamını beklerken kâr realizasyonunun daha sağlıklı yükseliş için gerekli olduğunu söylüyor.

2022’yi yüzde 200’e yakın yükselişle kapatan borsa yeni yılın ilk 5 ayında bekleneni veremedi. Kahramanmaraş depremleri ve seçimlerin etkisiyle sıkıntılı bir dönem geçiren borsa yatırımcısı seçimlerin tamamlanması ve yeni ekonomi yönetiminin belli olmasıyla rahat bir nefes aldı. Seçimlerden sonra hızlı bir yükseliş trendine giren endeks 5 bin 200 seviyesinden 7 bin 868 puana kadar yükseldi. Bu süreçte uzun bir süredir satıcı tarafta yer alan yabancı yatırımcının da 9 haftadır net alıcı tarafta bulunması etkili oldu.

Borsada yabancı payı yüzde 31’i geçti

Borsada yabancı takas oranı 2020 yılının başına dek yüzde 60-65 aralığında seyrederken bu tarihten sonra aşağı yönlü bir seyir izledi. Pandemi ile birlikte yerli yatırımcının yoğun ilgi göstermeye başlamasıyla düşüşe geçen borsadaki yabancı takas oranı 2020 sonunda yüzde 49 seviyesine, 2021 sonunda yüzde 40 seviyesine, 2022 sonunda ise yüzde 29 seviyesine geriledi. Borsada yabancı takas oranı 1 Haziran 2023’te yüzde 27,43’e kadar gerilemişti. Yabancıların borsadaki payı seçimlerden hemen sonra yeniden yükselişe geçti ve 10 Ağustos itibari ile yüzde 31,05 seviyesine çıktı. Uzmanlar yükselişin devam etmesini bekliyor.

Yabancı yatırımcılar, Temmuz ayında pay piyasasında 136,6 milyon dolarlık net alım yaparken BIST 100 Endeksi, dolar bazlı %20,12 değer kazandı. 2022 yılı ilk yedi ayı toplamında 3 milyar 119 milyon dolarlık satış yapan yabancı yatırımcılar, 2023 yılının aynı döneminde 673,6 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirdi. Yabancılar ağustos ayında da alımlarına devam ediyor.

Merkez Bankası’nın verilerine göre yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Ağustos haftasında net 139,7 milyon dolarlık hisse senedi alışı yaptı. Yurt dışında yerleşik kişilerin 28 Temmuz itibarıyla 25 milyar 343,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 4 Ağustos itibarıyla 28 milyar 747,2 milyon dolara çıktı.

“Borsada 8.200’e kadar yükseliş bekliyorum”

Borsada yaşanan rallinin birden çok nedeni olduğunu söyleyen Ata Portföy Genel Müdür Yardımcısı Batuhan Özşahin, “Özellikle ekonomi programındaki rasyonelleşme mesajları ve atılan adımlar piyasaya olan güveni desteklerken bir yandan da TL mevduat faizlerindeki ciddi düşüş, borsanın karşısında oluşan alternatifi daha geri plana çekti” dedi.

Güçlü gelen bilançoların da endeksi desteklediğini vurgulayan Özşahin şunları söyledi; “Havacılık, otomotiv zaten kuvvetli gelmesi bekleniyordu ama beklenenden de daha iyi sonuçlar karşılaştık. Bankacılık ve sigorta sektörü ise aslında çok daha iyi sonuçlar açıkladılar sürpriz iki sektör olarak düşünebiliriz.

Endeksin ulaştığı 7.800 seviyesinden biz 8 bin, 8.200 bandına kadar yükselişin devam edebileceğini düşünüyoruz. Herhangi bir kâr realizasyonu aslında bu her şeyi daha sağlıklı hale getirecektir. Burada da geleceğimiz noktanın 7.100 onun altındaki önemli desteğin de 6.800’ler olduğunu düşünüyoruz.”

"304 dolara doğru yükseliş bekliyorum”

Yabancıların geri dönmeye başladığını söyleyebiliriz diyen Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ, “Elbette çok güçlü bir girişten hala bahsedemiyoruz.

Ancak geçtiğimiz döneme kıyasla, yabancıdaki hareketliliğin ilerleyen dönemde de devam etmesi, uygulanacak politikalarla alakalı olacaktır. Dolar bazlı tarafa baktığımızda, 290 dolar - 296 dolar direnç bölgesi olarak görülüyor. Bu direnç alanının yukarı yönlü kırılmasıyla yükselişinde ivme kazanması beklenebilir. 03 Ocak 2023 tarihinde 304 dolar seviyesi görülmüştü. 290-296 dolar direnç bandının üzerinde kapanışlarda yeniden 304$ bölgesine doğru hareketin devam etmesini bekleyebiliriz.

Geri çekilmelerde ise 280 – 262 dolar kritik destek noktaları olarak izleniyor. Bu desteklerin altında kapanış, geri çekilmelerin devam etmesine yol açabilir. Endekste 280 dolar üzeri seyirler korundukça, ana resimde ciddi bir bozulma beklentim bulunmuyor. BIST100 endeksine TL bazında baktığımız zaman ise 7.500 bölgesinin üzerinde kaldığı müddetçe yükselişin sürmesi ve yeni rekorların test edilmesini bekleyebiliriz” diye konuştu.

“Yabancının kalıcı döndüğünü söyleyemeyiz"

Son 2 ayda yabancı yatırımcıların nette alım tarafında olduğunu söyleyen Allbatross Portföy Araştırma Müdürü Filiz Özcan, “Özellikle son 9 haftadır seri halde olmak üzere gerçekleşen alımlar 1,9 milyar TL seviyesine ulaşmış durumda. Bu alımlarla birlikte Haziran başında %27 civarında olan yabancı takas oranı %30 üzerine çıkmış oldu. 2020'den beri toplam yabancı çıkışının 11 milyar dolar üzerinde olduğu göz önüne alınırsa, bu son alımların henüz görmek istediğimiz büyüklükte olmadığını söyleyebiliriz.

Yabancıların kalıcı olarak döndüğünü söylemek de şu an için erken. Dolar bazında 300 dolar seviyesini önemsiyoruz, hem teknik hem de temel açıdan önemli bir eşik değer olarak takip ediyoruz. Son 2 ayda yabancı alımlarının arttığını düşünürsek, bu süre zarfında en çok alım yapılan sektörler havacılık, otomotiv, holdingler, bankalar ve gıda perakendeciliği olarak sıralanabilir” dedi.

Temmuz ayında en çok bu hisseleri aldılar

Borsa İstanbul tarafından aylık olarak açıklanan yabancı yatırımcıların hisse bazında gerçekleştirmiş oldukları işlemlere göre temmuz ayında 74,1 milyon dolar ile Akbank, yabancıların en çok net alım yaptığı hisse senedi olurken onu sırasıyla Tofaş, Ford Oto, Bim ve Garanti Bank hisseleri izledi. En çok satış yapılan hisse sıralamasında ise 99,7 milyon dolar ile Yapıkredi Bank birinci sırada yer alırken Turkcell, Türk Hava Yolları, Penta Teknoloji ve Şok Marketler en çok net çıkış yaşanan diğer hisse senetleri oldu. Temmuz ayında yabancı yatırımcılar 266 hisse senedinde 557,4 milyon dolarlık net alım yaparken 244 hisse senedinde 420,7 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.