Yerel seçim öncesi borsa 9 bin puanın üzerinde

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 93,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,47 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 1,23 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 72'si prim yaptı, 25'i geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.350 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.