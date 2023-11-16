Yerlinin borsa varlıkları 2.8 Trilyon TL

Verilere göre, 2022 yılı Ekim sonunda 1 trilyon 337 milyar lira olan yurtiçi yerleşiklerin pay senedi varlıkları bir yılda yüzde 108,5 oranında artarak, 2023 yılı Ekim ayı sonunda 2 trilyon 788 milyar liraya ulaştı. TSPB’nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı 2023 yılı Ekim ayı “Finansal Piyasa Özet Verileri”ne göre, yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarında bu yılın ilk 10 ayındaki artış ise yüzde 52 oldu.

Veriler, yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının yıllık bazda, enflasyonun üzerinde bir artış sağladığını, ancak 10 aylık dönem itibarıyla enflasyonun bir miktar altında kaldığını ortaya koydu. Bu yıl Ekim ayı sonunda 2 trilyon 788 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının, 1 trilyon 540 milyar lirası bireysel yatırımcılara, 1 trilyon 248 milyar lirası ise kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere ait.

Yerli yatırımcı sayısında rekor artış

Reel getiri arayışı ve halka arzların etkisiyle yerli yatırımcıların pay senedi piyasasına olan ilgisi bu yılın ilk 10 ayında rekor düzeyde arttı. 2022 yılı sonunda 3 milyon 784 bin olan Borsa İstanbul pay senedi piyasasındaki bakiyeli yatırımcı sayısı, 10 ayda 4 milyon 772 bin (yüzde 126,1) artarak, 2023 yılı Ekim ayı sonunda 8 milyon 556 bine çıktı.

Geçen yıl sonunda 3 milyon 102 bin olan pay senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı (aktif yatırımcı) sayısı ise dokuz ayda 3.1 milyonun üzerinde artarak bu yılın Eylül ayı sonu itibarıyla 7 milyon 209 bine yükseldi. TSPB verilerine göre, geçen yıl Ekim sonu itibarıyla 13 trilyon 248 milyar lira olan yerli yatırımcıların finansal varlıkları, bir yılda yüzde 63 oranında büyüyerek, bu yıl Ekim ayı sonu itibarıyla 21 trilyon 558 milyar lirayı aştı. Yerli yatırımcıların finansal varlıkları, yılın 10 ayında yüzde 49,4 büyüdü.