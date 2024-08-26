“Yıl sonuna doğru yabancı ilgisi Borsa İstanbul’a kayacak”
Türkiye’nin kredi notu artsa da yabancılar hisse senedi tarafında son aylarda satıcı olarak konumlanıyor. Enflasyondaki düşüş trendinin devam edeceğini, TCMB’nin faiz indirim sürecine başlama senaryosunun, yabancı yatırımcıların hisse senetlerine yatırım yapma iştahını artıracağını söyleyen Burgan Yatırım Genel Müdürü Serhan Taylan, “Yıl sonuna doğru sabit getirilere olan yabancı ilgisinin Borsa İstanbul’a da kayacağını düşünüyorum” dedi.
Birol BOZKURT
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yılın ilk yarısında yüzde 42,54 yükseliş kaydederek dünyada öne çıkan endeksleri geride bırakmıştı. Ancak son zamanlarda yaşanan düşüş piyasalarda bir negatif algı oluşmasına neden oldu. Türkiye’nin kredi notunda yaşanan iyileşme ve bunun devamının gelecek olmasına yönelik beklentilere rağmen sabit getirilere yönelik yaşanan yabancı ilgisi Borsa İstanbul tarafında görülmüyor.
Yabancılar hisse senedi tarafında son aylarda satıcı tarafında konumlanıyor. Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri Burgan Yatırım Genel Müdürü Serhan Taylan ile konuştuk. Taylan, “2023 yılının ortalarında ekonomi yönetiminin attığı adımların etkisiyle, Türkiye’nin 5 yıllık risk priminde önemli iyileşmeler gördük. Bu süre zarfında Fitch, S&P ve Moody’s gibi uluslararası kredi kuruluşlarının not artırımları da gerçekleşti.
Yabancı yatırımcılar genel olarak makro görünümdeki iyileşmenin etkisini ilk etapta sabit getirili enstrümanlara giriş yaparak gösterdiler. Beraberinde yılbaşından bu yana TCMB’nin açıkladığı haftalık verilere göre yabancı yatırımcıların tahvil yatırımı 11 milyar dolar olarak gerçekleşti. Makro görünümde iyileşmenin devam etmesi, merkez bankası rezervlerinde iyileşme, KKM’de çözülmenin devam etmesiyle birlikte kur riskleri azaldı ve enflasyonla mücadelenin sonuçları görülmeye başlandı. Bu sebeple yıl sonuna doğru sabit getirilere olan yabancı ilgisinin, Borsa İstanbul’a da kayacağını düşünüyorum” dedi.
"Enflasyonda düşüş trendi devam edecek"
Borsa İstanbul’da yıl sonu hedef fiyatına ilişkin tahminlerini paylaşan Serhan Taylan, “2024 yılsonu BIST100 endeksi tahminimizi 2023 yılının sonunda yayımladığımız raporlarımızda 10.460 puan olarak belirlemiştik. Bu seviyelere ulaştık ve global gelişmeler kaynaklı şu an tekrar BIST100’ün 10 bin puan bandının altına geri çekildiğini görüyoruz.
Şirketlerin 6 aylık bilançolarının gelmesini takiben hedefimizi 12 aylık olarak revize edeceğiz. Mevcut hali ile 12 aylık beklentimiz, BIST100 için 13 bin 500 seviyesinde bir hedefe işaret ediyor. Endeksin dolar bazında ise yılsonuna kadar 260 – 340 dolar aralığında hareket etmesini bekliyoruz” dedi. Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflerine ilişkin de tahminde bulunan Serhan Taylan, “Enflasyonda düşüş trendinin devam ederek yılı yüzde 42 – 44 aralığında bir seviyede tamamlamasını bekliyorum” diye ekledi.
“Faiz indirme senaryosu, yabancı iştahını artıracak”
Geçtiğimiz yıllardaki negatif reel faiz etkisinin Borsa İstanbul’daki yükselişi önemli ölçüde desteklediğini söyleyen Taylan, “Bu yıl ise faiz artırımları ve enflasyonla mücadelenin etkisiyle mevduat faizleri yıl sonu enflasyon beklentilerine yakınlaşmaya başladı.
Faizin yükselmesinin hisse senedi yatırımcılarının risk iştahı üzerinde negatif etkisi sınırlı da olsa izleniyor. Türkiye’nin makro görünümünde yaşanan iyileşmenin yılın son çeyreği ile beraber yabancı yatırımcıları cazip değerlemelere sahip Borsa İstanbul’a çekerek bu etkiyi de kaldırabileceğini düşünüyorum.
Borsa İstanbul’da yabancı takas oranı 2020 yılı başlarında yüzde 65 seviyelerindeydi. Bu oran 2023 yılı ortalarında yüzde 27,5’e kadar geriledi. 2024 yılında yüzde 40’lara kadar tekrar yükselen yabancı takas oranının önümüzdeki dönemlerde bu ivmeyi korumasını bekliyorum. Enflasyondaki düşüş trendinin devamlılığına paralel olarak, TCMB’nin faiz indirim sürecine başlaması senaryosu, yabancı yatırımcıların hisse senetlerine yatırım yapma iştahını artıracaktır” dedi.
“Yatırımcı ihtiyaçlarına en iyi cevabı vermeyi amaçlıyoruz”
Burgan Yatırım’ın gelecekteki büyüme stratejisi ve hedeflerine ilişkin de konuşan Serhan Taylan, “Burgan Yatırım olarak altyapılarımızı güçlendirmenin ardından iki senedir yaşadığımız dijital dönüşümle müşterilerimizin yatırımda doğru adımlar atmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Finansal teknolojilerin ön planda olduğu ve her geçen gün geliştiği günümüzde, kurumumuzu uçtan uca yapılandırarak gerçekleştirdiğimiz insan kaynağı ve teknoloji yatırımlarımız sayesinde her sene artan kârlılık rakamlarımızla finansal olarak güçlenmeye devam ediyoruz. Büyüme stratejimiz kapsamında, Burgan Yatırım olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek adına Burgan Trade platformumuzu uçtan uca deneyimi ve teknolojisiyle yeniden tasarladık. Amacımız, yatırımcılarımızın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek, güvenilir ve kullanıcı dostu bir platform sunmak” diye konuştu.
“Faiz indirimleri ile birlikte bankacılık ön plana çıkabilecek”
2023 yılının ikinci yarısı itibarıyla atılan adımlarla beraber parasal sıkılaşma sürecine geçişin sağlandığını belirten Burgan Yatırım Genel Müdürü Serhan Taylan, “Bu dönemde talep esnekliği düşük olan Türk Lirası’nın reel olarak değerlenmesinden fayda sağlayan zorunlu tüketim ve hizmet gibi sektörler ön plana çıkıyor. Önümüzdeki dönemde iletişim sektörü, sağlık hizmetleri, gıda içecek ve perakende, hava limanı işletmeciliği ve faiz indirimlerinin gündeme gelmesi sonrası bankacılık sektörünün ön plana çıkabileceğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.
Yeni şube açılışlarına devam edecek
Burgan Yatırım’ın butik yatırım danışmanlığı hizmetini, farklı şehirlerde konumlandırmaya devam ettikleri şubelerle de genişlettiklerinin bilgisini veren Burgan Yatırım Genel Müdürü Serhan Taylan, “Temmuz ayında iki yeni şubemizi daha faaliyete geçirerek, İstanbul Nişantaşı ve Bodrum şubelerimizi yatırımcılarla buluşturduk. Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlerle önümüzdeki dönemde de dijital dünyadaki yatırımlarımızı artırırken, yeni şube açılışlarına devam etmeyi ve müşterilerimize fiziksel yakınlığımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi.