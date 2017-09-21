Borsada düşüş devam etti

21 Eylül 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,25 değer kaybıyla 105.064,03 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 259,64 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi de yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile madencilik oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) kararları sonrası döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle güne negatif bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, en düşük 104.735,49 puanı gördü ve günün ilk yarısında 105.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, Fed'in faizleri değiştirmemesine karşın, bilanço küçültmeye ekim ayında başlayacak olması ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının şahin olarak değerlendirildiğini kaydetti. Buna bağlı olarak küresel piyasalarda artan dolar talebi ile dolar/TL'nin 3,51'in üzerine çıktığını ifade eden analistler, pay piyasalarının da satış baskısı altında kaldığını söyledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda satış baskısının devam edebileceğini, olası yükselişlerde ise 108.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini dile getirdi.