Borsada gong Astor Enerji için çaldı

11-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama sürecini rekor katılımla tamamlayan Astor Enerji, 18 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da, “ASTOR.E” koduyla işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Astor Enerji, gelen yüksek taleple, 2 milyar 625 milyon TL halka arz geliri ve 691 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Astor Enerji elde ettiği halka arz gelirini, bir yandan kapasitesini arttırmak ve ayrıca işletme sermayesi için kullanırken, diğer yandan da güneş enerjisi santrali ve elektrikli araçlar şarj istasyonları yatırımı yapmak için kullanacaktır” dedi.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında, Astor Enerji için önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını ifade eden Astor Enerji Genel Müdürü Hakan Ünsal, “Türkiye’nin yanı sıra dünyada 90’ın üzerinde ülkeye ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Rekor taleple sonuçlanan halka arzımızdan aldığımız güçle, Türkiye’deki yerli üretici olarak liderliğimizi sürdürürken, uluslararası pazardaki mevcut payımızı artırmayı ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Halka arzlarda daha fazla pay sahibi olacağız”

TEB Yatırım Genel Müdürü Selim Yazıcı ise "Yatırımcılar için çok ilgi çekici bir finansal hikayesi olan Astor Enerji'nin halka arzına liderlik etmekten gurur duyuyoruz. Bu özelliklere sahip daha pek çok güzide firmamızın uzun vadeli kaynak ihtiyaçları için sermaye piyasalarını daha çok tercih etmesini bekliyor ve biz de TEB Yatırım olarak halka arzlarda daha fazla pay sahibi olarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmek istiyoruz" dedi.