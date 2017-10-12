Borsada kazanç yüzde 2'yi buldu

12 Ekim 2017

Haftaya Türkiye ile ABD arasındaki gerilimin yükseldiğine işaret eden vize krizinin etkisiyle sert satışla başlayan BIST-100 endeksi, iki ülke arasındaki gerilimin hafiflediğine işaret eden açıklamaların etkisiyle sanayi hisselerine gelen alımların öncülüğünde toparlanmaya devam ediyor.

ABD'nin Türkiye'deki vize hizmetlerini askıya alması Türkiye'nin Almanya'nın da aralarında bulunduğu askeri müttefikleri ile yaşadığı gerilimin somut adımlara döndüğüne işaret etti ve piyasalarda sert fiyatlamalara neden oldu.

BIST-100 Pazartesi gün içinde yüzde 5'e yakın düşüşle 99.210 puana geriledikten sonra yüzde 3 ekside kapandı. Dolar/TL ise likiditenin sığ olduğu saatlerde 3.90'lı seviyelere çıktıktan sonra 3.70'lerde işlem gördü.

Borsa İstanbul bu kapanışın ardından geçen üç günde, bugünkü kazanımlar dahil yüzde 4'e yakın toparlandı. Endeks, bugün sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 1.43 yükselişle 105.305 puana çıkarak vize krizi öncesi seviyelerin de üzerine çıktı.

Günün ikinci yarısında da pozitif eğilimini sürdüren Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,04 yükselişle 105.932,25 puandan tamamladı.

Dolarda ise gün içerisinde bir ara 3.6290 seviyeleri görüldü. Ancak, öğlenden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vize krizine yönelik sert açıklamaları ile kur 3,66 seviyesini aştı. Kurda işlemler aynı saat itibariyle 3.6540 seviyesinden geçiyor.

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Vize krizinin çözümü yakın

Vize hizmetlerinin askıya alınması kararını alan ABD Büyükelçisi John Bass, dün ABD'nin Türkiye ile uzun geçmişi olan ilişkilerini bozmaya niyeti olmadığını ifade ederek ABD'nin krizi tırmandırıcı bir yaklaşım izlemediğini ortaya koydu.

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ ABD'den Türkiye ile ABD'den temsilcilerin bir araya gelerek yaşanan krizin çözümü için çalışma kararı alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın da ABD'den bir teklif aldıklarını ve meselenin bir günde çözülebileceğini söyledi.

Ulaştırma sektörü kayıpları telafi etti

Hafta başındaki sert düşüşe öncelik eden THY ve Pegasus gibi jeopolitik riskin ilk fiyatlandığı hisseler toparlanmaya bugün de devam etti. Yabancı yatırımcıların en çok tercih ettiği Tüpraş ve Erdemir gibi sanayi hisseleri sırasıyla yüzde 3.1 primle 127 liraya ve yüzde 3.6 primle 8.37 liraya yükselerek yeni tarihi zirvelere yükseldi.

TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, vize krizinin hafifleyeceğine yönelik gelişmelerin piyasaya alım getirdiğini ifade ederek, "Özellikle alımların Ereğli, Tüpraş gibi yabancı yatırımcı takasının yüksek olduğu hisselerde görülmesi hisse senetlerine girişin sürdüğünü gösteriyor" dedi.

THY, Tüpraş ve Erdemir bugün endekste en yüksek işlem hacmine sahip dört hisseden üçünü oluşturuyor.

Uzmanlar endeksin teknik olarak 105,000 ve 105,600 seviyelerindeki dirençlerde satışla karşılaşabileceğine dikkat çekti.Ökte, hızlı kazanımlar sonrası kâr realizasyonu görülebileceğine de dikkat çekti.