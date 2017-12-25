Borsalarda işlemlere Noel arası
Noel tatili nedeniyle bugün pek çok ülkede borsalarda işlem yapılmayacak.
Bugün başta ABD, Almanya, İngiltere ve Güney Kore olmak üzere birçok ülke borsası Noel tatili nedeniyle kapalı olacak.
Kapalı olacak borsalar şu şekilde:
ABD Nasdaq ve New York Borsaları, Almanya Frankfurt Borsası, Avustralya Sidney Borsası, Avusturya Viyana Borsası, Belçika Brüksel Borsası, Brezilya Sau Paulo Borsası, Çekya Prag Borsası, Bulgaristan Sofya Borsası, Danimarka Kopenhag Borsası, Endonezya Borsası, Estonya Tallinn Borsası, Filipinler Borsası, Finlandiya Helsinki Borsası, Fransa Paris Borsası, Güney Afrika Johannesburg Borsası, Güney Kıbrıs Borsası, Güney Kore Borsası, Hollanda Amsterdam Borsası, Hindistan Borsası, Hong Kong Borsası, Hırvatistan Zagrep Borsası, İngiltere Londra Borsası, İrlanda Borsası, İspanya Madrid Borsası, İsveç Stokholm Borsası, İsviçre Borsası, İtalya Milano Borsası, İzlanda Borsası, Kanada Toronto Borsası, Letonya Riga Borsası, Litvanya Borsası, Lüksemburg Borsası, Macaristan Budapeşte Borsası, Malezya Kuala Lumpur borsası, Malta Borsası, Namibya Borsası, Norveç Oslo Borsası, Polonya Varşova Borsası, Portekiz Lizbon Borsası, Malezya Borsası, Meksika Borsası, Romanya Bükreş Borsası, Singapur Borsası, Slovakya Borsası, Slovenya Borsası, Sri Lanka Colombo Borsası, Şili Santiago Borsası, Uganda Borsası, Ürdün Amman Borsası, Yeni Zelanda Borsası ve Yunanistan Atina Borsası.