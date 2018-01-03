Borsanın değeri 267 milyar TL arttı

03 Ocak 2018

Borsa İstanbul verilerinden derlenen bilgilere göre, 2016 sonu itibarıyla yaklaşık 616 milyar lira olan Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, geçen yılın sonunda 883 milyar liraya yükseldi. Böylece borsadaki şirketlerin toplam piyasa değeri bir yılda 267 milyar lira arttı.

Söz konusu dönemdeki artışın büyük bölümü borsanın devleri olarak nitelendirilen 20 şirketten geldi. 2016 sonunda Borsa İstanbul'da 373 milyar lira olan en değerli 20 şirket, yaklaşık 160 milyar liralık artışla geçen yılın sonunda 533 milyar liralık piyasa değerine ulaştı.

Şampiyon ASELSAN

Piyasa değerini 2017'de yaklaşık 12 milyar lira artırarak 46,9 milyar liraya yükselten Koç Holding, borsanın en değerli şirketi unvanını korudu. Koç Holding'i, 45 milyar lira ile Garanti Bankası ve 39,4 milyar lira ile Akbank izledi.

Değer artışında şampiyon ise 19,1 milyar lira ile ASELSAN oldu. Piyasa değerini 31,8 milyar liraya çıkartan ASELSAN, en değerli şirketler sıralamasında 6'ncılığa yükseldi. ASELSAN, 2016'yı en değerli 16'ncı şirket olarak tamamlamıştı.

ASELSAN'ı, 17,1 milyar liralık artışla Ereğli Demir Çelik, 14,7 milyar liralık artışla Türk Hava Yolları ve 13 milyar liralık artışla Garanti Bankası izledi.

Kaynak: AA