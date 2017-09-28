Brexit müzakerelerinde 'yeterli ilerleme' kaydedilemedi

28 Eylül 2017

İngiltere ve Avrupa Birliği adına ayrılma görüşmelerini yürüten müzakereciler, son turda ilerleme sağlandığını ancak bunun Brexit sonrası geçiş dönemi ya da gelecek için bir ticaret anlaşması konusuna geçmeye yetmediğini söylediler.

Ticaret anlaşmasını görüşmeye başlamadan önce tarafların, İngiltere'de yaşayan 3 milyon AB vatandaşının hakları, Kuzey İrlanda ile AB sınırı ve İngiltere'nin AB'ye ödeyeceği tazminat miktarı konularında "yeterli ilerleme" kaydetmeleri gerekiyor.

AB müzakerecisi Michel Barnier, "Yapıcı bir hafta geçirdik ancak henüz yeterli ilerleme sağlama açısından istediğimiz noktada değiliz" dedi.

Barnier, İngiltere dışındaki 27 üye ülkenin 2020'de sona erecek olan AB bütçe döneminde, Brexit'ten dolayı zarara uğramamaları için, May'in 2019 ve 2020 yıllarına ait tazminat ödeyecekleri vaadinin yeterli olmadığını söyledi. Barnier'ye göre devam eden bütçe dönemi için verilmiş taahhütler, ilerideki yıllarda da karşılanması gereken ödeme yükümlülükleri doğuruyor. AB, İngiltere'nin ödenmemiş taahhütlerini karşılamak için AB'ye on milyonlarca euro tazminat vermesi gerektiğini savunuyor.

Taraflar 9 Ekim'de yeniden bir araya gelecekler. AB'nin 27 üyesi tarafından muğlak bir deyimle "yeterli ilerleme" olarak belirlenen aşamaya gelinip gelinmediğine Barnier karar verecek. Ancak bundan sonra İngiltere'nin istediği gibi bir ticaret anlaşması görüşmelerine geçilebilecek.

Müzakereleri İngiltere adına yürüten Brexit Bakanı David Davis ise Brüksel'de dört günlük görüşmelerde ilerleme sağladıklarını söyledi ve 2019 Mart ayında gerçekleşecek ayrılmanın ardından ne olacağını görüşmeye bir an önce geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Reuters