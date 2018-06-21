Brezilya Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Brezilya Merkez Bankası realin zayıf seyrine rağmen politika faizini yüzde 6.5'te tuttu.
Brezilya Merkez Bankası, para birimi realin iki yıldan uzun sürenin dip seviyelere gerilemesine rağmen faiz oranlarını beklendiği gibi aynı seviyede bıraktı.
Merkez Bankası'nın Copom olarak adlandırılan dokuz üyeli para politikası kurulu, gösterge Selic faiz oranını 6.5'te sabit tuttu.
Analistler de faizlerin değiştirilmesini beklemiyordu.
Banka yaptığı açıklamada faiz oranlarını sabit tutma kararının oy birliğiyle alındığını ifade etti.
Kaynak: Reuters