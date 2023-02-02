Brezilya Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Brezilya Merkez Bankası, politika faizi kararını açıkladı. Banka, faizi sabit tuttu.
Haber Merkezi
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Brezilya Merkez Bankası politika faizini %13.75'te sabit tutarken, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın göreve başlamasından bu yana aldığı ilk para politikası kararında mali riskler nedeniyle daha temkinli yaklaşım sinyali verdi.
Merkez Bankası'nın Copom olarak adlandırılan para politikası kurulu, faiz oranını %13.75'te sabit tutmaya karar verdi..
Reuters anketine katılan 30 ekonomistten tamamı faiz oranının sabit tutulmasını bekliyordu.