Bu hafta borsa, altın ve döviz kazandırdı

16 Aralık 2017

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz yatırımcısına kazandırdı.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftayı yüzde 1,31'lik kazançla 109.330,17 puandan kapattı.

Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 0,84'lük artışla 128.983,24 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,85'lik primle 122.364,08 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,95'lik artışla 79.054,06 puana, Bankacılık Endeksi ise yüzde 1,37'lik değerle 162.184,09 puana yükseldi. Söz konusu dönemde Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,25'lik azalışla 133.241,61 puana geriledi.

En çok prim yapan hisse Gersan Elektrik

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Gersan Elektrik Sanayi ve Ticaret olurken, şirket hisseleri yüzde 74,56 değer kazandı. Söz konusu hisse senedini yüzde 45,95'lik artışla Asil Çelik Sanayi ve Ticaret, yüzde 41,67'lik yükselişle de Transtürk Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 20,33 ile Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri oldu. Bu hisseyi yüzde 17,29'luk düşüşle Euro Kapital Yatırım Ortaklığı, yüzde 14,55'lik azalışla da Euro Trend Yatırım Ortaklığı takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 44 milyar 403 milyon 573 bin 980 lirayla Koç Holding, 42 milyar 126 milyon lirayla Garanti Bankası, 37 milyar 400 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,82'lik artışla 157 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,74'lük yükselişle 1050 lira oldu.

Serbest piyasada haftayı dolar ve euro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı 1,07'lik kazançla 3,8710 liraya, euronun satış fiyatı da yüzde 1,35'lik artışla 4,5660 liraya yükseldi.

Geçen hafta 5,1560 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37'lik değerle 5,1750 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,66'lık kazançla 3,9250 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,44, yatırım fonları yüzde 0,29 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,25 arasında gerçekleşti.

Kaynak: AA