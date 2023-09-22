Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,97, dolar/TL yüzde 0,69, avro/TL yüzde 0,56, altının gram satış fiyatı yüzde 0,66 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 7.644,68 ve en yüksek 8.094,03 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,97 değer kazanarak 8.039,18 puandan tamamladı.

Çeyrek altının fiyatı 2.765 liraya çıktı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,66 değer kazancıyla 1.683 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,65 artışla 11.160 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 2.747 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.765 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,69 değer kazancıyla 27,1660 liraya, avro ise yüzde 0,56 kazançla 28,9830 liraya yükseldi.

Yatırım fonları en çok kazandıran fon oldu

Yatırım fonları bu hafta değişim göstermezken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,19 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,00 ile "Kıymetli Maden fonları" oldu.