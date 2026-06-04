Bulls Portföy sanayi fonu CGCAM hisselerinde payını yüzde 11,38 seviyesine çıkardı

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Bulls Portföy Yönetimi BSN fonu üzerinden Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarında 17.692.706 nominal tutarında hisse alımı gerçekleştirdi. Fonun CGCAM sermayesindeki payı 2 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yüzde 11,38 seviyesine yükseldi. Yatırımcıların takip ettiği güncel verilere göre şirket sermaye yapısında kurumsal fon lehine önemli bir ağırlık değişimi meydana geldi.

Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği kapsamında yapılan resmi açıklamaya göre fon yöneticisi kurucu sorumluluklarını yerine getirdi. BSN portföyündeki CGCAM payları işlem öncesi gün başı bakiyesi 1.422.684 TL nominal seviyesinde bulunuyordu. Kurum gün içinde tamamlanan hisse alım işlemlerinin net nominal tutarını 17.692.706 TL olarak kamuoyuna açıkladı. Sermaye piyasası işlem kuralları çerçevesinde yasal oran bildirim sınırları aşıldı.

İşlem sonrası oy hakları ve sermaye dağılımı değişti

Gerçekleşen hisse alımı sonrası BSN fonunun sahip olduğu payların gün sonu nominal tutarı 19.115.390 TL seviyesine ulaştı. CGCAM paylarındaki gün başı sermaye oranı yüzde 0,008 seviyesindeyken gün sonu itibarıyla ilgili hisse oranı yüzde 11,38 seviyesine çıktı. Yatırım fonunun gün başı yüzde 0,005 olan oy hakkı oranı ise tamamlanan piyasa işlemi sonrasında yüzde 6,89 seviyesine ulaştı.