Burgan Bank'a danışmanlık izni

15 Aralık 2017

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Burgan Bank AŞ'ye kredi işlemleri konusunda danışmanlık faaliyeti izni verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan BDDK kararına göre, Burgan Bank AŞ, iştiraklerine, bağlı ortaklıklarına, ana ortağına ve dâhil olduğu risk grubunda yer alan firmalara, yurt içi ve yurt dışında kurulu banka ve finansal kuruluşlar ile diğer kişilere kullandırılacak kredilere yönelik olarak dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma ve izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyon işlemlerinin sunulması konularında destek ve danışmanlık hizmeti verebilecek.

Kaynak: Reuters