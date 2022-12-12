Büyük ılımlılık bitti, stagflasyon kapıda

Dünya ekonomisi büyük bir değişimden geçiyor. Temelleri yerinden sarsan büyük bir rejim değişikliği kapıda gibi. Yatırımcıların çok kutuplu yeni dünyaya uyum sağlaması kaçınılmaz.

Düşük getiri ve yüksek oynaklık, kolay para dünyasında varlıkların değer kazanmasını kovalamaktan uzaklaşmayı zorunlu kılıyor.

Varlık yöneticilerinin dikkate alması gereken çok sayıda riskten biri 2022'de giderek daha belirgin hale geldi: çok kutuplu bir dünyaya doğru geçiş. Bunun şirketler, politika yapıcılar ve yatırımcılar için derin etkileri var.

Gerilimlerin kontrolü zorlaşıyor

Çin'in bir süper güç olarak ortaya çıkmasından bu yana, küresel güçler ve onların vekilleri arasındaki gerilimleri kontrol altına almanın daha zor göründüğü bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin-Tayvan ilişkilerinde artan gerginlik, değişim hızının daha da arttığını gösteriyor.

Berlin Duvarı'nın yıkılması ve Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olmasının ardından dünya ekonomisi küreselleşmenin nimetlerinden faydalanmaya başladı. Dijital ve bilgi devrimiyle desteklenen uluslararası ticaret ve fikir alışverişindeki büyüme, küresel gayrisafi yurtiçi hasılayı yükseltti.

Küreselleşme, şirketlerin düşük girdi maliyetlerine erişebildiği ve ekonomik büyümenin artan verimlilikten yararlandığı 2008 mali krizine kadar süren istikrarlı "Büyük Ilımlılık" döneminin temel itici gücüydü. Benzer şekilde, hükümetler savunma bütçelerini azaltma ve finansal hizmetler ve enerji tedariki için diğer uluslara güvenme konusunda kendilerini rahat hissetmişlerdir. Bu tür küresel verimlilikler düşük enflasyon için bir zemin oluşturmuş ve bu da para politikasının sürekli olarak destekleyici olmasına olanak sağlamıştır.

Doları tahtından etmek kolay değil

Öngörülebilir gelecekte doların rezerv para birimi olarak kalması muhtemel olsa da, risklerin azaldığı dönemlerde sığınılacak bir liman ve uluslararası finansman için başvurulacak bir yer olma konumunun uzun vadede zorlanacağı aşikar. Bunun nedeni, kısmen Rusya'ya uygulananlar gibi yaptırımların etkisini zayıflatmak için daha fazla ülkenin dolara dayalı finansal sisteme olan güvenini azaltması. Ancak merkez bankalarının döviz varlıklarının yüzde 60'ı hala dolar cinsinden.

Bununla birlikte, şu anda belirgin bir alternatif aday yok. Örneğin, Euro bloğu ABD politikasına çok bağlıyken, yuan yeterince uluslararası değil. Kripto para birimleri kendi rollerini oynayabilir, ancak itibari para birimlerinden vazgeçerek büyük bir güçten vazgeçecek ülkeler tarafından benimsenmeleri gerekir. Belki de en net sonuç, döviz oynaklığının artacağı ve yatırımcıların daha fazla çeşitlendirme yapmasının zorunlu olması.

Yatırımcılar olarak, zihniyetimizi kolay para dünyasında varlıkların değer kazanmasını kovalamaktan uzaklaştırmalı ve bunun yerine küresel enerji dönüşümünü ilerleten, üretimi yeniden konumlandıran, istikrarlı tedarik zincirleri sağlayan ve küresel güvenliği destekleyen şirketlere sermaye tahsis etmeliyiz. Çok kutuplu bir dünyada, bunu başaranların sadece hayatta kalması değil, gelişmesi de olası.