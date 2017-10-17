Çek yasaklıları yüzde 226 arttı

17 Ekim 2017

2017 yılı eylül ayında çek yasağı kararları hızla arttı.



Bankalararası Risk Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, geçen yılın eylül ayında 572 olan çek yasağı kararları, bu yıl aynı ayda yüzde 225,9 artışla bin 864'e çıktı.



Çek yasağı kararları bir önceki aydaki bin 198'e göre ise yüzde 55,6 artış gösterdi.



Aynı ayda çek yasağı ortadan kaldırma kararları 352 olurken, birikimli ortadan kaldırma kararları 2 bin 344 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 9 ayında çek yasağı kararları ise 18 bin 295'e ulaştı.