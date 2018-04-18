Chicago Fed Başkanı: Aşırı ısınma riski yüksek değil

18 Nisan 2018

ABD Merkez Bankası (Fed) Chicago Şube Başkanı Charles Evans, Amerikan ekonomisinde aşırı ısınmanın 1970-1980 dönemine ait eski bir hikaye olduğunu belirterek, "Aşırı ısınma riski şu an yüksek değil" dedi.

Evans, Chicago'da yaptığı konuşmada, Fed'in enflasyon düşük kalmayı sürdürdükçe kademeli faiz artışlarına devam etmesini desteklediğini söyledi.

Düşük enflasyonun genel olarak ücretler ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmasının beklendiğini belirten Evans, buna karşın ABD ekonomisinde enflasyon rakamları ve beklentilerinin düşük kalmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Ülke ekonomisinin "aşırı ısınmasını" olası görmediğini dile getiren Evans, "Aşırı ısınma 1970 ve 1980'lere ait eski bir hikaye" değerlendirmesini yaptı.

İşsizlik, büyüme ve enflasyon arasındaki ilişkinin son 15 yılda değiştiğine işaret eden Evans, bu dönemde enflasyonun büyüme karşısında tepkisinin zayıf kaldığını anlattı.

"Aşırı ısınma riski şu anda yüksek değil." ifadesini kullanan Evans, Fed’in bu nedenle bekleme imkanına sahip olduğunu kaydetti.

Chicago Fed Başkanı Evans sözlerini, "Gelecek verileri daha sabırlı değerlendirme ve yanıt verme imkanımız olduğunu düşünüyorum. Yani bugün para politikasında geçmiştekine kıyasla daha küçük adımlar atabiliriz" görüşüyle tamamladı.

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Kaynak: AA