Çin-ABD görüşmeleri uzadı

09 Ocak 2019

ABD ve Çin heyetleri arasında Pekin'de 7-8 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmış olan ticaret müzakereleri bugün de devam ediyor.

ABD heyetinden bir yetkili yaptığı açıklamada, Washington'a bu akşam hareket edeceklerini, hali hazırda Çinli yetkililer ile görüşmelerde bulunmaya devam ettiklerini bildirdi.

Amerikalı yetkili, Çin temsilcileri ile müzakerelerin kendileri açısından iyi bir şekilde ilerlediğini ifade etti.

Konuya yakın kaynaklar da, Çin'in ABD'den tarım ürünleri ve enerji kaynakları alımı ile Çin pazarına erişimin kolaylaştırılması konularında ilerleme sağlandığını söylediler.

Borsalar primli, petrol fiyatı arttı

Global borsalar ABD ile Çin'in ticaret görüşmelerinde uzlaşma sağlayacağı beklentisiyle üç buçuk haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.5 yükselerek 14 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1.3, Çin'in Shanghai bileşik endeksi yüzde 1.5 yükseldi.

ABD'nin S&P 500 vadeli işlemleri de yüzde 0.5 artıda seyretti. S&P 500 endeksi de dün yüzde 1'e yakın yükseldi ve Noel tatili civarında gördüğü 20 ayın dip seviyelerinden bu yana yüzde 9'un üzerinde toparlanmış oldu.

Bu arada ticaret müzakerelerinin bir gün uzadığı haberleri petrol fiyatlarını da yükseltti. ABD ham petrolünün varil fiyatı bu yıl ilk defa 50 doları aştı. Buna paralel olarak risk iştahı arttı ve emtia fiyatları ile bağlantılı para birimleri değer kazandı.

Ticaret savaşında hava yumuşadı