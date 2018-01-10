Çin, dolar/TL'yi 3.80'in üzerine taşıdı

10 Ocak 2018

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselişi bugün de sürdü ve 10 ayın zirvesine çıktı.

Çinli yetkililerin yabancı para cinsinden rezervlere ilişkin değerlendirmelerinde ABD Hazine tahvillerini diğer varlıklara göre daha az cazip buldukları yönündeki haber, tahvil faizlerinin yükselişinde etkili oldu.

Konuya yakın kaynaklara göre, Çin'in yabancı para cinsinden varlıklarını gözden geçiren yetkililer, ABD Hazine tahvili alımlarını yavaşlatma ya da durdurma tavsiyesinde bulundu. Kaynaklara göre Çinli yetkililer, ABD Hazine tahvili piyasasının diğer varlıklara göre daha az cazip hale geldiğini ve ABD ile süregelen ticari gerginliğin tahvillerde alımı yavaşlatmak ya da durdurmak için bir neden sağlayabileceğini düşünüyor.

ABD'de salı günü yüzde 2.5 seviyesini aşmış olan 10 yıl vadeli tahvil faizleri, Çin'e ilişkin söz konusu haberlerin de etkisiyle bugünkü işlemlerde 2.6'ya kadar çıktı.

Dünyanın en büyük merkez bankalarının varlık alımlarını azaltması, artan emtia fiyatları ve ABD'de artan tahvil satışları da tahvil faizlerinde görülen yükselişi destekliyor.

Tahvilde ayı piyasasına girildi

Tahvil piyasasının bazı önemli isimleri; ABD, İngiltere, Japonya ve Euro Bölgesi'ndeki arz fazlasına işaret ederek, yaklaşık 30 yıldır süren boğa piyasasının sona ermek üzere olduğunu belirtiyor.

Ünlü tahvil yatırımcısı Bill Gross, dün yaptığı bir açıklamada, tahvilde ayı piyasasına kesin olarak girildiğini ifade etti.

TL'de değer kaybı hızlandı

Öte yandan dolar/TL, ABD tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmekte olan para birimleri genelinde riskten kaçışı tetiklemesiyle 3.80 seviyesinin üzerini test etti.

Cuma günü 3.7313 ile 2017 Ekim sonundan bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerileyen kur, haftaya yükselişle başlamasının ardından bugün 3.8055'e kadar tırmandı. Kur saat 18:00'da 3.8035'ten işlem gördü.

Hafta başından bu yana aşağı yönlü seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de analistlerin güçlü destek olarak gösterdiği 155.000 seviyesinin altına geldi. Bugün en düşük 112.884 puanı gören endeks 113.589 seviyesinden kapandı.

Ham petrol fiyatlarının 69 dolar seviyesini aşması TL varlıklar üzerinde baskı oluşturan bir diğer unsur oldu.

ABD'de ÜFE rakamları açıklanacak

Yarın Euro Bölgesi kasım ayı sanayi üretimi açıklanacak, Eylül'de yaşanan yüzde 0,6'lık düşüşün ardından ekimde yüzde 0,2 artış gösteren sanayi üretiminin yükselişini sürdürmesi ve yüzde 0,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Euro Bölgesi'nde ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) aralık ayı toplantı tutanakları açıklanacak. 2017'de başarılı performans gösteren bölgenin 2018 için beklentileri tutanaklarda yer alacak.

ABD cephesinde ise cuma günü açıklanacak TÜFE'nin habercisi olan ÜFE rakamları belli olacak. ÜFE, eylül ayında beklenti dahilinde gelirken ekimde yüzde 0,4 ile beklenti üzerinde artış göstermişti. Kasımda değişiklik göstermeyen ÜFE'nin aralıkta aylık bazda yüzde 0,2 artması bekleniyor.

ABD'den gelecek bir diğer veri de haftalık işsizlik maaşı başvuruları olacak. Son haftalarda beklentilerin üzerinde başvuru olması dikkat çekerken verinin 248 bin olması bekleniyor.

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