Çin, GSYH rakamını aşağı yönlü revize etti

05 Ocak 2018

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, 2016 yılı GSYH rakamını revize etti. Ancak yüzde 6,7 olan büyüme oranının değişmediğini bildirdi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre 2016 GSYH rakamı 54,2 milyar yuan düşürülerek 74,36 trilyon yuan (yaklaşık 11,47 trilyon dolar) olarak belirlendi.

GSYH'da revizyon finans ve teknoloji sektörlerinin büyüklüklerine yönelik tahminlerdeki küçük aşağı yönlü düzeltmelerden kaynaklandı.