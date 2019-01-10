Çin: Kaygıları gidermek için bir temel oluştu

10 Ocak 2019

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin geniş kapsamlı olduğunu ve tarafların kaygılarının giderilmesi için temel oluşturmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Pekin'de dün sona eren üç günlük görüşmeler ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in aralık ayında Buenos Aires'te biraraya gelmesinden bu yana yapılan ilk yüz yüze görüşme oldu.

Trump ve Xi Aralık 2018'de gümrük vergilerini 90 gün süreyle artırmama kararı almışlardı.

Çin Ticaret Bakanlığı açıklamasında, iki tarafın "karşılıklı anlayışı teşvik eden ve birbirlerinin kaygılarını gidermek için bir temel oluşturan, ticari ve yapısal ortak meseleler konusunda kapsamlı, derin ve yoğun görüşmeler yaptıklarını" söyledi. Çin Ticaret Bakanlığı ayrıca, iki tarafın da yakın teması sürdürme konusunda anlaştığını belirtti.

ABD Ticaret Temsilciliği ise yaptığı açıklamada, iki taraftan yetkililerin "ticari ilişkilerde adalet, karşılıklılık ve denge sağlama yollarını" görüştüklerini söyledi. Temsilcilik "Görüşmelerde Çin'in ABD'den önemli miktarda tarım, enerji ve imalat ile diğer ürün ve hizmetler satın alma vaadi üzerinde duruldu" dedi.

Pekin'de yapılan görüşmeler bakanlar düzeyinde olmadığı için ticaret savaşına son verecek bir anlaşma yapılması beklenmiyor.

Kaynak: Reuters