Citigroup TL için tavsiyesini güncelledi: Koşulları beğeniyoruz ama...
ABD’li bankacılık devi Citigroup, dolar karşısında Türk lirası alımı tavsiyesini kapattı. Banka “TL’de içsel koşulları beğeniyoruz ancak carry pozisyonlardaki birikme spotta değer kaybına yol açabilir” görüşünü paylaştı.
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Citigroup yayımladığı raporda, dolar karşısında Türk lirası alımı tavsiyesini kapattığını belirtti.
Citigroup Stratejisti Louis Costa yayımladığı raporda "TL'deki içsel koşulları hâlâ beğeniyoruz. Ancak carry pozisyonlardaki birikme spotta değer kaybına yol açabilir, forward getirilerini etkileyebilir" dedi.
Citi ayrıca, parasal koşulların gevşetildiğini ve merkez bankasının güvercin tavrını gerekçe göstererek Macar forinti karşısında dolar alımı önerdi.