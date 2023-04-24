Credit Suisse'ten ilk çeyrekte 68 milyar dolarlık varlık çıkışı oldu

İsviçre hükümetinin hazırladığı kurtarma paketi kapsamında UBS Group, likidite krizi yaşayan Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frankı karşılığında satın alıp, bankanın 5.4 milyar dolar büyüklüğündeki borcunu üstlenmişti.

Credit Suisse, varlık çıkışlarının büyük oranda varlık yönetimi kısmında ve tüm bölgelerde olduğunu belirtti.

Banka, "Varlık çıkışı ılımlı hâle geldi fakat 24 Nisan 2023 itibarıyla henüz durmadı" dedi.

Banka ayrıca birinci çeyrekte 67 milyar İsviçre frankı büyüklüğünde mevduatın azaldığını ve vadesi gelen mevduatların büyük kısmının yenilenmediğini açıkladı.