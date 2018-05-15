DenizBank satışında sona doğru

15 Mayıs 2018

dunya.com - Selçuk ALTUN

Bankanın satış süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan DenizBank CEO'su Hakan Ateş, "Tarih için yetkili değilim; mayıs güzel bir ay" ifadelerini kullandı.

Ateş, "DenizBank güzel bir varlık, çok rahat ve güzel günlerden geçmiyoruz... Kurun geldiği seviye satış sürecini ne kolaylaştırdı, ne zorlaştırdı" dedi.

Satış görüşmelerinin şubatta başladığını ve yaklaşık 2,5 aydır sürdüğünü belirten Ateş, "Milyar dolarların ifade edildiği satışlar sürekli olmuyor. Alan memnun, satan memnun bir şekilde süreç ilerliyor" diye konuştu.

Hakan Ateş daha önce, Dubai'nin en büyük bankası Emirates NBD'ye satışıyla ilgili olarak "Emirates ile hissedarlık görüşmeleri, normal ticaret kuralları çerçevesinde sürüyor" açıklamasında bulunmuştu.