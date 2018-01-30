DenizBank'ın satışı gündemde

30 Ocak 2018

DenizBank, bu kez satış haberi ile gündemde.. Sberbank'ın, sahibi olduğu Denizbank’ın satışı için potansiyel alıcılarla görüştüğü öne sürüldü.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg'e verdiği bilgiye göre 2014 yılından bu yana ABD ve Avrupa’nın yaptırımları altındaki Sberbank, Körfez bölgesinden bankaların da olduğu alıcılarla görüşüyor. Kaynakların verdiği bilgiye göre Dubai’nin en büyük bankası Emirates NBD PJSC de Denizbank ile ilgilenenler arasında. Kaynaklara göre görüşmeler başlangıç aşamasında ve satış ile sonuçlanmayabilir.

Bu arada piyasada DenizBank için Çinli bir bankanın da devrede olduğu konuşuluyor.

Sberbank 2012 yılında Denizbank’ı 3,5 milyar dolara Dexia SA’dan satın almıştı. Denizbank aktif büyüklüğü açısından Türkiye’nin en büyük dokuzuncu bankası.