Deutsche Bank, bin kişiyi işten çıkaracak

21 Aralık 2017

Deutsche Bank, Postbank ile planlanan entegrasyonun tamamlanması sonrasında bin kadar çalışanı işten çıkaracağını bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre; çalışan sayısı Deutsche Bank'ta 250, Postbank'ta ise 750 kişi azaltılacak.

Açıklamada, işten çıkarmaların gönüllülük esasına göre yapılacağı ve çalışanlara sunulan teklifi kabul etmeleri için Ekim 2018'e kadar zaman verileceği kaydedildi.