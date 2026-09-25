Dev banka alım için borsada geri çekilmeyi bekliyor: İlk tercihini açıkladı

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Küresel piyasalarda yüksek faiz ve petrol fiyatlarının yarattığı baskıya rağmen hisse senetlerindeki güçlü görünüm sürerken, Citi yatırım stratejisinde ABD piyasalarını öne çıkarmaya devam ediyor.

Banka, olası bir geri çekilmeyi hisse senedi pozisyonlarını artırmak için değerlendirmeyi planlıyor.

Citi stratejistleri eylül ayına ilişkin değerlendirmelerinde, "Petrol ve faizlerdeki yükselişe, eylül ayındaki zayıf mevsimsel eğilimlere ve ABD faizlerindeki oynaklığın arttığı bir döneme rağmen hisse senedi piyasasının ne kadar iyi performans gösterdiğinden etkilendik" ifadelerini kullandı.

Geri çekilme bekleniyor

Banka, piyasalardaki mevcut görünüm nedeniyle riskli varlıklardaki pozisyonunu hemen artırmak yerine olası bir düşüşü bekliyor.

Citi'nin değerlendirmesine göre hisse senetlerinde geri çekilmeler genellikle Fed'in ilk faiz artırımından önce değil, sonrasında yaşanıyor. Piyasaların ayrıca yıl sonunda sıklıkla görülen yükseliş öncesinde ara seçimlere yaklaşırken zayıflama eğilimi gösterdiği belirtiliyor.

Citi'nin ilk tercihi ABD

Banka, yeni pozisyonlar için önceliğini ABD hisse senetlerine veriyor. Bu tercihte yapay zeka yatırımlarının devam edeceğine yönelik beklenti belirleyici oluyor.

Stratejistler, "Yapay zeka temasının devam edeceğine inandığımız için ABD'yi tercih ediyoruz" ifadelerini kullanırken, ABD piyasalarının petrol fiyatlarında yaşanabilecek yeni yükselişlere karşı daha korunaklı olduğu da değerlendirmede öne çıkan unsurlar arasında yer aldı. Citi'nin risk iştahını artırması halinde ikinci tercihi ise temmuz ayı başında ağırlığını azalttığı gelişmekte olan Asya piyasaları olacak.

Fed'in şahin tutumu yakından izleniyor

Tahvil piyasasında Citi, faiz değişimlerine karşı tahvil pozisyonlarının hassasiyetini gösteren duration konusunda nötr duruşunu koruyor. Banka, gelişmekte olan piyasa tahvillerinde uzun pozisyonunu sürdürürken Avrupa devlet tahvillerinde kısa pozisyonda bulunuyor.

Yaklaşan Fransa seçimlerinin Avrupa açısından ilave risk oluşturduğunu belirten Citi, İngiltere devlet tahvillerindeki pozisyonunu ise yeniden nötr seviyeye taşıdı.

Stratejistler, Fed'in para politikasındaki mevcut yaklaşımına ilişkin, "Bu aşamada Fed'in şahin tutumunu neyin durduracağı bizim için net değil" değerlendirmesinde bulundu.

Altındaki uzun pozisyon azaltıldı

Citi, hisse senetlerindeki yüksek ağırlığını dengelemek amacıyla ABD ve Avrupa'da yatırım yapılabilir kredi notuna sahip tahvillerde düşük ağırlığını sürdürüyor.

Emtia piyasalarında baz metallerde uzun pozisyonunu koruyan banka, enerjide nötr duruşunu devam ettirirken altındaki uzun pozisyonunu kısa süre önce azalttı. ABD faizlerindeki oynaklığın yükselmesi üzerine gelişmekte olan ülke para birimlerindeki pozisyonunu da nötr seviyeye çekti.