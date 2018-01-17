Dikkat! Krediyle alan var, Bitcoinzedeler oluşabilir

17 Ocak 2018





Önce ufak ufak konuşuluyordu… Ardından çığ gibi büyümeye başladı. Kazananı arttıkça peşinden gidenler çoğaldı ve işin uzmanları uyarsa da en meşhuru Bitcoin olan kripto paralar finans gündeminin önemli bir maddesi haline geldi. Son olarak Finansal İstikrar Komitesi’nin çalışma grubu kuracağını açıkladığı kripto paralarla ilgi QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras’ın da önemli bir tespiti var. Bitcoin almak için kredi çekenlerin olduğunu söyleyen Aras, “Bitcoinzedeler oluşabilir” uyarısı yaptı.

QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, bu yıla ilişkin beklentilerini anlatırken 2018’i banka açısından ‘büyüme yılı’ olarak gördüklerini söyledi. 2017 hikayesinin etkili çalışan ve iyi yönetilen KGF ile değiştiğine işaret eden Aras, “2018’e de karamsar bakmıyorum” dedi. Aras, 2017’den 2018’e devreden Bitcoin çılgınlığının ise mutlaka yasaklanmadan kurallara bağlanması gerektiği üzerinde durdu. Ömer Aras, her ülkenin kripto paralara karşı farklı bir duruş sergilediğine işaret ederek “Bizim tespitlerimize göre bireyler bireysel kredi çekip Bitcoin alıyor. Bu son derece tehlikeli” dedi. Önce Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların ‘ne olduğuna’ karar verilmesi gerektiği üzerinde duran Aras, “Bu bir hisse senedi midir? Bono mudur? Para mıdır? Emtia mıdır? Bunun vergilendirmesi nasıl olacak. Bunun regülatörü kimdir. Bir taraftan daha çok altına benziyor. Olduğu yerde değer kazanıyor veya değer kaybediyor. Ama altın gibi elinize alıp tutamıyorsunuz. Diğer yandan hayatımıza gireceği bir gerçek. Bunu çok kontrollü bir şekilde hayatımıza almamız lazım” diye konuştu.

Bitcoin bir saatte eridi

Özellikle dijital dünyada aktif ve genç bireylerin bu işten para kazanacağını düşünerek hareket ettiğine işaret eden Aras, şöyle devam etti: “Bizim birinci önceliğimiz bireyi korumak olmalı. Bugün siz birey olarak döviz cinsinden kredi alamazken, istediğiniz kadar Bitcoin alabiliyorsunuz. En kötüsü de para kazanması. Kripto paralarda fiyat yükseldi, yükseliyor derken düşüş de geldi. Dolayısıyla 2018’de belki de en önemli misyonlardan biri kripto paraların tanımından regülasyonuna kadar bir çerçeveye oturtulması olmalı” dedi. Aras, bankadan ihtiyaç kredisi çekerek yoğun olarak Bitcoin alım-satımı yapıldığını tespit ettikleri bazı işlemlerde krediyi iptal etme yoluna gittiklerini de anlatarak “Bunca yıllık tecrübeme dayanarak söylüyorum kesinlikle ‘yasaklanmaması’ gerekir. Yasak yeni yollar açar. Bunun disipline edilmesi lazım. Aksi takdirde insanlar bu işten çok büyük paralar kaybedecek ve Bitcoinzedeler oluşacak” uyarısını yaptı.

Yıldız performans KGF’nin

Geçen yılı değerlendirirken de “2017’yi canlı ve dinamik bir ekonomide geçirdik” ifadelerini kullanan QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, beklenenin üzerindeki ‘yıldız’ performansı ise KGF’nin getirdiğini belirtti. Aras, “KGF etkili çalıştı ve bu işi çok iyi yönettiler. Avrupa ekonomilerinin toparlanarak ihracatımızı desteklemesi ve 2016’da sorun yaşayan turizm sektörünün kendini bir miktar toparlaması sektörün büyümesine pozitif katkı yaptı. KGF hem bir başarı hikayesi hem de kredi mekanizmasının bir ekonominin büyümesinde ne kadar etkili olduğunun da ispatı oldu” diye konuştu.

Kredide limitlere dayanıldı

Bankacılık sektörü açısından bakıldığında güçlü gelen kârların şimdi yeniden sermayeye ilave edilerek daha çok kredi olarak ekonomiye geri döneceğine de değinen Aras, üçüncü çeyrek büyümesinde görünen makine ve teçhizat yatırımlarındaki hareketlenmeyi de hatırlattı. Aras, “Bu da KGF kredilerinin bir kısmının makine ve teçhizat yatırımlarına yöneldiğini gösteriyor. Bu rakamları da 2018 açısından çok ümit verici buluyorum. İyi bir yıl geçirdik ama bankalar kredi verme limitlerine dayandı. Kredi/mevduat oranları belli seviyelere geldi. Dış kaynağa dayalı bankacılık yapıyoruz. 2017 kadar çok hızlı bir büyüme de beklemiyoruz. Kârlılıklarda bir miktar düşme olabilir ama sorunlu kredi oranlarının artmayacağını düşünüyorum. Öz kaynak kârlılığı 2017’ye göre 1 puan aşağıda olabilir. KOBİ bankacılığı, ticari bankacılık ve tarım bankacılığında rekabetçi bir piyasa olacak” öngörüsünde bulundu.

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Sektörden hızlı büyüme planlıyor

QNB Finansbank olarak 2017’yi ise sermayedarın verdiği destekle sektörden daha hızlı büyüyerek kapattıklarını anlatan QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, şu bilgileri paylaştı: “2018’de sektörden en az yüzde 20 daha hızlı büyümeyi hedefl iyoruz. Hatta bazı segmentlerde yüzde 30’a varan büyümelerle pazar payımızı artırmak istiyoruz. Kısacası ‘sektör yüzde 10 büyürse, biz yüzde 12 büyürüz’ diye plan yapıyoruz. 2018’e biz karamsar bakmıyoruz. Segmentasyon açısından bakarsanız da kurumsal, ticari ve KOBİ’de 2017’de bireyselden hızlı büyüdük. 2018’de ise bireyselde de daha dengeli büyümeyi planlıyoruz.”

Dijitalden yeni ürünler geliyor

“Önümüzdeki dönem bankacılık için çok ilginç olacak. Şimdi çok moda bir terim var; dijitalleşme. Taksilerin karşısına Uber, otellerin karşısına Airbnb çıktı. Bankaların karşısına da Fintech’ler. Bankaların aşırı regülasyonla yapacaklarının sınırlanması da bu süreci getiren faktörlerden biri oldu. Onun için bünyemizde yenilikler yaparak, kendi Fintech’lerimizi oluşturacak şekilde bir yapılanmaya gidiyoruz. Bunun bir örneği dijital banka olan Enpara’dır. Biz banka içinde bir banka yarattık. QNB Finansbank’ın internet bankacılığı ayrı, Enpara ayrı. Fintechlerin yaptığı bazı yenilikleri ve inovasyonları kendi banka bünyemizde yaratmak üzere yeni çalışmalarımız var. Bunları ilerideki dönemlerde hayata geçireceğiz.”

Ortama bakacaksınız, fırsatlara bakacaksınız, aksiyona geçeceksiniz

QNB Finansbank, 2017’de 30’uncu yılını doldurdu. QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, “Türkiye’nin en önemli ve en büyük girişimcilik hikayelerinden biri” diye tanımladığı QNB Finansbank’ı ve girişimciliği anlatırken kendi deneyimlerinden yola çıkarak şu tavsiyelerde bulundu: “Hüsnü Bey (Özyeğin) ile 1987 yılında bankayı kurmak için çalışmaya başladığımızda, bugün geleceğimiz noktayı hayal dahi etmiyorduk. Ortaya çıkan bir fırsat vardı. Yabancı bankalar az sayıda elemanla kat bankacılığı yaparak iyi para kazanıyorlardı. Biz de kendimize ‘neden bunu yapmayalım’ diye sorduk. Bu yabancı bankaların Türkiye’de yakaladıkları bir boşluktu. Oradaki girişimcilik ruhu, ‘fırsatı görüp aksiyona’ geçmekti. Herkesin hayatında ‘şu daireyi alsaydım şimdi ne kadar çok para kazanmış olurdum’ diye bir örneği vardır. O daireyi almak için aksiyona geçen, girişimcidir. Girişimcilikte ‘geç’ diye bir şey yok. 2018’in de kendi içinde fırsatları mutlaka olacak. Her dönemin fırsatları farklıdır. Ben bunu şöyle özetliyorum: Ortama bakacaksınız, fırsatlara bakacaksınız, aksiyona geçeceksiniz. Biz QNB Finansbank’ta girişimcilik deneyimini kurumsallaşmaya ulaştırarak ‘hissedarı değişen ama yönetimi değişmeyen’ ilginç bir öykü yarattık. Bu devirde coğrafi bir sınırlama düşünmemeniz lazım. Yaptığınız işin başka piyasalarda tekrarlanabileceğini düşünmeniz lazım. Finans sektöründe dışarıda banka kuran grup biz olduk. 1987 yılında QNB Finansbank’ı kurduk, 1990 yılında İsviçre’de banka yatırımı yaptık. Diğer bankaların da Almanya başta olmak üzere Avrupa’da temsilcilik ofisleri ve şubeleri vardı ama onlar oradaki Türk nüfusun işlemlerine aracılık etme vizyonuyla bankacılık yaptılar. Biz ‘o piyasada ne yapabiliriz’ dedik. Ticaretin merkezi olan bir ülkede ticareti finanse etmeye gittik. Bunu sadece Türk müşterilere de yapmadık. Dolayısıyla şunu yakalamak lazım ‘bir piyasaya sadece illa Türkiye ile ilgili bir iş yapmak için değil, o piyasanın dinamikleriyle de rekabet etmek için gidin. Yaptığınız işi çoğaltın. ‘Türkiye’de kurumsal bankacılık yapıyorsam, dış ticareti finanse ediyorsam neden bunu Hollanda’da yapmayayım?’. Hele iletişimin bu kadar açık olduğu bir dönemde, ürün de tüketici de sadece kendi coğrafyanızda değil, bunu görmemiz lazım. Bugün internet üzerinden aldığınız hizmetlere bakın… Facebook ve Instagram Amerika’da doğmuş olabilir ama bugün bütün dünya kullanıyor.”

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Her zaman 'en iyi'leri işe almayı hedefledik

Büyüme sürecinde bizim kurumsal kültürümüzün bir parçası, yetenekli ve becerisi yüksek olan en iyi adayları işe almak oldu. Bir çok insan, yarın öbür gün beni işimden eder kaygısıyla kendinden daha iyi, daha yetenekli kişileri işe almaya çekinir. Halbuki kendinizden daha az yeteneklileri işe aldığınızda, daha az yetenekli bir şirkete ya da kuruma sahip olursunuz. Biz her zaman kendimizden iyilerini işe almaya çalıştık ve her işi ehline teslim etmeye özen gösterdik. Bugün bankacılık ve finans sektöründe 30 yıllık bir banka olarak QNB Finansbank’tan yetişmiş genel müdür sayısı neredeyse otuzlara varmak üzeredir. Genel müdür yardımcısı da dolayısıyla 60-70’ler civarındadır.”

Her sene büyümek gerek, bu moral açıdan da şart

“Bu sene KGF tarafında 90 milyar TL’lik kredi geri dönüşleriyle birlikte 140 milyar TL’lik bir destek daha söz konusu olacak. Belki bu ilave kaynaklarla 190 milyar TL’ye de çıkabilir. Dışarıdan gelen bir şok yaşamazsak Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5 büyümesini bekliyoruz. 2018 Türkiye’nin seçime hazırlık yaptığı bir sene. Her sene büyümemiz gerekiyor ama 2018 senesi büyümenin daha da önemli olduğu bir sene. Ekonomik verilerin güçlü olması moral açıdan da önemli.”

Tarımda yüzde 5'i aşacak

“Tarım bankacılığı özellikle bizim büyümek istediğimiz bir alan. QNB Finansbank’ın kredilerde pazar payı yüzde 4 seviyelerindedir. Tarım bankacılığında ise payımız yüzde 2.5 – 3’lerdeydi. Şimdi bu payı yüzde 4’e getirdik. Önümüzdeki yıl tarım bankacılığındaki pazar payımızı yüzde 5 ve üzerine taşımak istiyoruz. KGF tarafında ise ilk hareket eden bankalardan biri olduk ve pazar payımız yüzde 7’nin üzerinde.”

Yeni girişimler, yeni fonlama kaynakları ile geliyor

“Yeni girişimler, yeni projeler ortaya çıktıkça kendisine kaynak yaratacak yeni sistemleri de oluşturmak lazım. Finans sisteminin girişimcilere olan desteği ağırlıklı olarak melek yatırımcılar, özel sermaye fonları gibi yapılar üzerinden gerçekleştiriliyor. Şimdi ise kitle fonlamasından bahsetmeye başladık. Türkiye’nin girişimcilerini desteklemesi ve kaynak tarafında da yeni modelleri ortaya koyması lazım. Bunun için de açık fikirlerle, gereken alt yapıları hazırlamak gerek.”