Türkiye'nin yüzde 55'i Bitcoin'i güvenilir bulmuyor

16 Ocak 2018

Online araştırma şirketi DORinsight'ın gerçekleştirdiği Bitcoin araştırmasına göre Bitcoin biliniyor, ancak güvenilir bulunmuyor.

Araştırma kapsamında 500 katılımcıya, "Bitcoin'in ne olduğu hakkında bir fikriniz var mı?" diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 80'i "Evet var, gelişmeleri takip ediyorum" yanıtını verirken "Hayır yok, ilgilenmiyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 20 oldu.

Araştırma çerçevesinde katılımcılara "Sanal para birimi Bitcoin'i günlük hayatınızda kullanır mısınız?" diye sorulduğunda, katılımcıların yüzde 55'i "Hayır kullanmam, güvenilir olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi. Araştırmaya katılanların yüzde 45'i ise "Evet kullanırım, dünyadaki gelişmelere ayak uydurmak gerekiyor" şeklinde cevap verdi.

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