Doğançay: Dolar yıl içinde 4.25 TL'yi görür

26 Nisan 2018

Artan belirsizlik ve endişelerin TL'nin değer kaybını hızlandırması ve ardından da erken seçimin açıklamasıyla piyasalarda dalgalanma sürerken, Global Menkul Değerler Genel Müdürü Gülşeyma Doğançay, piyasaların belirsizliği sevmediğini bu nedenle seçimlerin erkene alınmasının piyasalar tarafından olumlu karşılandığını söyledi.

Doğançay ayrıca piyasa ile ilgili kötü bir yıl veya kriz beklemediklerini söyledi.

Türkiye ekonomisi, teşviklerin de etkisiyle 2017'de yüzde 7.4 büyürken bu yılın ilk çeyreğinde de büyüme yüzde 7-7.5 aralığında bekleniyor. Ancak bu teşviklerin beraberinde çift haneli enflasyon ve petrol fiyatlarındaki artışın da etkisiyle GSYH'nin yüzde 5'ini aşabilecek bir cari açığı beraberinde getirebileceğinden endişe ediliyor. Bu makro endişelerin yanı sıra ABD faizlerindeki artış ve Suriye başta olmak üzere küresel ve jeopolitik endişelerle de TL'de zaman zaman baskı yaratırken, dolar/TL geçen haftalarda 4.2'ye yaklaşarak tarihi zirvesine gelmişti.

Şirketin yeni dönem hedefleri ve mobil işlem platformu "BayGlobal"in tanıtıldığı toplantıda konuşan Global Menkul Değerler Genel Müdürü Gülşeyma Doğançay, seçimlerin 24 Haziran'a çekilmesinin piyasalar tarafından olumlu algılandığının altını çizerek şunları söyledi:

"Yatırım yapacak şirketler 'seçimden sonra' diyordu... Biz piyasa ile ilgili kötü bir yıl, kriz beklemiyoruz. Piyasa şunu seviyor: Tek parti iktidarı, belirsizliğin olmaması, reformların hızlı hızlı yapılması… Tabii artık kim kazanırsa o iktidar."

"Dalgalanmalar en güzel fırsatı yaratır" diyen Doğançay, Türkiye piyasalarının hala cazibesi olduğunu söyledi.

"Erken seçim yapılmasının nedeni ekonomi"

Global Menkul Değerler Araştırma Direktörü Sertan Kargın ise, erken seçim yapılmasının nedeninin ekonominin kendisi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Erken seçimi bu kadar erkene alan faktör ekonominin kendisi, sıkıntıları biliyoruz. Türkiye hep iktisadi olarak çok önemli bir dengeyi yakalamaya çalışıyor, iç ve dış denge. İç denge büyümedir dış denge de büyümenin finansmanı yani cari açık, dış borçlar. Bir taraf çok büyüdü cari açık ve borçlar, bu yüzden stok oluştu."

Büyümenin belli ölçüde hızlandığını ancak matematik olarak dünyanın hiçbir yerinde büyüme rakamlarının bu kadar yüksek hızlı gidemeyeceğini kaydeden Kargın, "Potansiyele geri döner altına da inebilir. O zaman stokunuz borç duruyor. Öbür taraf yavaşlarken diğer taraf ortada durunca denge bozuluyor. Türkiye'nin bu dengeyi kurması gerekiyor. Siyasi sonuç ne olursa olsun yatırımcının ve kurumların baktığı tek şey bu dengeyi sağlayacak hükümet olacak mı?" diye konuştu.

Piyasanın kimin iktidar olacağıyla ilgilenmediğini dile getiren Kargın, "Önemli olan Türkiye'de iş yapma kurallarını uluslararası hukuka entegre edecek hükümet olması. İki alternatif de olabilir. Reformları yapıp uluslararası hukukla entegrasyonu sağlayan piyasa için yeterlidir ve belirsizliği ortadan kaldırır" diye konuştu.

Piyasanın ister şu anki hükümet ister başka hükümet gelsin bu dengenin sağlanıp sağlanmayacağına bakacağına işaret eden Kargın, "Büyümeyi sürdürülebilir seviyeye çekerken cari açık ve enflasyonu azaltıcı reformlar yapacak hükümet beklenir" dedi.

"Merkez gerekirse tekrar yapar"

Doğançay, Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararıyla gerektiği zaman müdahale edeceğinin sinyalini verdiğini belirterek "'Ben buradayım' diyor" dedi.

Kargın ise "Merkez Bankası PPK koltuğuna oturduğunda yapılması gereken yapılıyor, ama zamanında ama geç. Yapılması gereken yapıldı ve gerekirse de yapılacaktır. Fiyatlama gerçekleşti. Gerekirse tekrar yapar" diye konuştu.

Ekonomistler TCMB'nin sıkılaştırma adımlarının bozulan enflasyon beklentileri ve korunan "ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir" söylemi kapsamında önümüzdeki dönemde de devam edebileceğini öngörüyorlar. Bundan sonraki ilk PPK toplantısı 24 Haziran seçimlerinin hemen öncesine 7 Haziran'a denk geliyor.

Dolar yıl içinde 4.25 TL'yi görür

Global Menkul Değerler'in kur ve endeks tahmini ile ilgili bilgi veren Doğançay, "Yılsonu için kur beklentimiz 4.07 lira. Yıl içinde ise 4.20-4.25 lira seviyelerinin görülmesini öngörüyoruz. Endekste yıl sonu beklentimiz 126 bin seviyesi. Yıl boyu mutlaka iniş çıkışlar olacaktır" dedi.

Doğançay, piyasada dalgalanma ve düzeltmelerin ara ara olacağını ve her şeye güllük gülistanlık bakmadıklarını belirterek, "Ama bu, çok kötü buradan çıkalım demek de değil. Borsa 106 bin seviyesine kadar inebilecek gibi görünüyor. Ama seçimler borsaya hep olumlu yansımıştır" dedi.

Kaynak: Reuters