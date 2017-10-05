Dolar, 3.57 seviyesinde dengelendi

05 Ekim 2017

Dolar/TL, Kuzey Irak'taki gelişmelerin yarattığı jeopolitik risk ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıkta faiz artışı yapacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle üç haftada 3.39'lu seviyelerden 3.59'lara yükseldikten sonra bu seviyenin altında daha sakin bir seyir izliyor. Kur, dün de 3.57 seviyelerinde dengelendi.

Dün, günü 3,5740'tan tamamlayan dolar/TL, bu sabah saat 08:00'da uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde 3,5730 seviyesinde yer alıyor. Aynı dakikalarda euro/TL 4,2067'den, euro/dolar ise 1,1760'dan işlem görüyor. Brent petrol 55,80, altının ons fiyatı da 1275,06 dolar seviyesinde.

Dolar/TL, 3.55 seviyesinin üzerine yerleşti

Analistlere göre; dolar/TL, 3.55 seviyesinin üzerine yerleşmiş durumda. Kur, yeni haftayı da, 3.55-3.60 aralığında geçiriyor. Kurda, geri çekilmelerde 3.55 seviyesi önemli. Bu seviyenin altına doğru geri çekilmeler kurun 3.50-3.55 aralığında seyretmesini destekleyebilir. Kurda, yukarıda ise 3.60 bölgesi kritik direnç konumunda.