Dolar 3.58'in altına indi

03 Ekim 2017

Enflasyon verileri sonrasında 3.59'un üzerini gören dolar kurunun akşam saatlerinde aşağı yönlü bir seyir izlediği gözleniyor.

Güne 3.58 seviyesinde başlayan ve enflasyon verisi sonrasonda 3.5910'a kadar çıkan kur, akşam saat 17:30 itibariyle 3.5750 seviyesinde işlem görüyor.

Enflasyonda yıllık bazda devam eden yükseliş ve gün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz söylemleri kuru baskılayan diğer nedenler oldu.

Yükseliş eğiliminin devam ettiği TÜFE'de Eylül'de gıda hariç diğer tüm ana harcama gruplarında artış gözlenirken, yıllık enflasyon yüzde 11.20'ye yükseldi; çekirdek enflasyon ise 13.5 yılın zirvesine geldi.

Erdoğan, piyasa faizlerinin yüzde 20'yi yakaladığı bir dönemden geçildiğini, yüksek faiz sebebiyle enflasyonda düşüşün sağlanamadığını, yüksek faizin enflasyonu aşağı çekmeyeceğini vurgulayarak, "bunun kararını vermeleri" gerektiğini söyledi.

Erdoğan AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Faizlerdeki düşüş maalesef istediğimiz noktada değil; eğer bunu başaramazsak birçok musibet bizi bekler, bunu halletmemiz lazım" dedi.

TL'nin son dönemde benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinin üzerinde değer kaybı yaşamasına neden olan jeopolitik riskler ve küresel piyasaların önümüzdeki dönemde de yakından izlenmeye devam ediliyor.

Bankacılar ABD'de Cuma günü açıklanacak istihdam raporunun önemine de dikkat çekiyorlar.

Küresel piyasalarda ise güçlü ABD verilerinin Fed'in yıl sonuna kadar faiz artıracağı beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından ABD hazine tahvil getirileri yükselirken; dolar bir buçuk ayın zirvesine ulaştı.

Doların başlıca altı temel para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks 93.920 ile 17 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bu seviyenin altında 93.50 civarında işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirileri ise dün yüzde 2.371 ile üç ayın zirvesine ulaştıktan sonra bugün yüzde 2.34 civarında seyrediyor.